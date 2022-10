FIO-INTER, Quel silenzio polemico: la ricostruzione

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino ricostruisce i fatti che hanno portato la Fiorentina, e anche l'Inter, ma con motivazioni completamente diverse, a non far presentare i propri allenatori nella classica conferenza stampa prepartita. In casa Viola la scelta sarebbe stata dettata dalla ricerca dell'unione all'interno del gruppo squadra. Di conseguenza mister Italiano ha rilasciato solo qualche battuta al canale ufficiale con l’aggiunta di due domande dei tifosi selezionate in anticipo. Una scelta, quella della non conferenza classica, che si era vista solo quando gli impegni settimanali erano tre. Con quasi una settimana senza partite, la scelta della Fiorentina è davvero inusuale. Quella della società è una scelta politica comunicata peraltro informalmente e senza fornire spiegazioni ufficiali. Secondo quello che emerge il club sarebbe infastidito dal clima di tensione intorno alla squadra e dalle critiche ritenute eccessive. Scelta comprensibile ma come detto anche dalla stessa Fiorentina, in linea con gli altri club.

Infatti, anche in casa Inter, mister Inzaghi non ha parlato. Ma i motivi sono assai differenti. La scelta sarebbe stata dettata principalmente dal fatto che attorno alla società nerazzurra stanno circolando voci di una possibile vendita, e si è preferito evitare che il tecnico venisse tempestato di domande che non riguardassero il campo. Anche l'Inter ha attraversato un momento di crisi a livello di risultati, ma ha gestito tutto in maniera differente. A volte Inzaghi è rimasto in silenzio, ma c'era Marotta a metterci la faccia, sempre. In casa Fiorentina invece dopo le sconfitte, l'unico a parlare è Italiano, e al massimo, Pradè, comunque, sempre ai canali ufficiali della società. Questo, è il clima con cui si approccia la partita. Senza dimenticare il caso Porracchio che ha visto l'ormai ex preparatore dei portieri viola allontanarsi dalla squadra.