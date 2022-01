FERRARA, Fiorentina sorpresa: può puntare l'Europa

Tra le sorprese di questo campionato di Serie A Ciro Ferrara inserisce anche la Fiorentina. Alla domanda su quale squadra l'abbia sorpreso di più, al Corriere dello Sport ha risposto: "Non una, ma quattro: Fiorentina, Bologna, Verona ed Empoli. Per freschezza, esuberanza, intraprendenza, per tante cose messe assieme. Fiorentina e Bologna, in prospettiva, possono persino coltivare ambizioni europee".