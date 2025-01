FEMMINILE, Alle 15:00 lo scontro in casa del Como

FirenzeViola.it

Tra i vari appuntamenti di oggi, c’è da sottolineare l’impegno della Fiorentina Femminile, che tornerà a giocare in campionato alle 15:00 dopo poco meno di un mese dalla sconfitta contro la Juventus. La squadra affronterà il Como Women al Ferruccio di Seregno.

La formazione allenata da mister De La Fuente proverà a ripartire, soprattutto dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana contro la Roma (3-1 al Picco di La Spezia). Come ricorda nelle sue pagine La Nazione, la corsa per la Poule Scudetto non è messa in dubbio, ma c'è l’impellente necessità di tornare tra le prime tre posizioni per almeno conquistare un piazzamento in Champions League.