EX VIOLA, Quei quattro giallorossi pronti a far male

La Fiorentina - scrive La Nazione - domani si troverà faccia a faccia con diversi ex. Ben quattro per la precisione. Nikola Kalinic, il quale ha già segnato al club di viale Fanti quando due anni or sono era al Milan. Poi c'è Jordan Veretout, che la Roma riscatterà per 16 milioni a fine stagione. Infine abbiamo coloro che il viola l'hanno vissuto da molto piccoli, vedi Nicolò Zaniolo, scartato prima della promozione in Primavera nonché protagonista con un gol nell'ultimo 4-1 rifilato dai giallorossi alla Fiorentina, e Gianluca Mancini, che non ha mai debuttato in maglia gigliata pur essendo stato convocato 4 volte in prima squadra in Europa League.