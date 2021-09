EX VIOLA, Gerson fatica. Cheyrou: "Colpa dei costi"

Gerson, centrocampista ex Roma e Fiorentina oggi al Marsiglia, è finito nel mirino delle critiche per le sue difficoltà di ambientamento nell'OM. A prendere le sue difese ci ha pensato l'ex centrocampista Benoit Cheyrou, oggi commentatore televisivo, che ha così parlato a La Provence: "C'è pressione per il costo del suo trasferimento. Fosse in prestito o arrivato per meno milioni, forse non saremmo così esigenti. Ed è normale... Da quanto ho visto, è un vero numero 8: nel sistema di Sampaoli per me gioca troppo alto, anche se sicuramente è un'indicazione dell'allenatore. Non è un 10, capace di girarsi e controllare in maniera orientata".