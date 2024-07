ESUBERI, Per Nzola e Ikone lavoro a parte e poche offerte

FirenzeViola.it

La Nazione fa il punto sugli esuberi viola. Jonathan Ikoné, M’Bala Nzola e Niccolò Pierozzi nello specifico - convocati da Palladino al Viola Park con, sulla carta, la possibilità di rimettersi in gioco dopo un periodo a Firenze non fortunato - sono invece alle prese con un’exit strategy che si fa di giorno in giorno più complicata.

Il francese e l’angolano, tagliati pronti via dal progetto tecnico in vista della prossima stagione, non hanno fin qui ricevuto offerte concrete sul proprio conto, mentre il terzino classe 2001, reduce da una seconda parte di campionato brillante a Salerno, è alle prese con una trattativa fiume con il Palermo che ancora, per questioni burocratiche, non si è chiusa. La prospettiva poi che nei prossimi giorni a Bagno a Ripoli facciano capolino anche Amrabat e Sabiri - a loro volta pedine con scarse speranze di restare in viola - non aiuta certo l’area tecnica a programmare il suo lavoro.