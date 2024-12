ESUBERI, Ikone e Christensen verso la cessione a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Prima di concentrarsi sul mercato in entrata, la Fiorentina deve affrontare alcune questioni relative alle uscite. Secondo La Nazione, ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare Firenze in questa sessione di mercato, tra cui Oliver Christensen e Jonathan Ikonè.

Per quanto riguarda il portiere, la Fiorentina sta cercando una sistemazione per un giocatore che incide sul monte ingaggi. Con un contratto valido fino al 2028, Christensen potrebbe tornare in Bundesliga, probabilmente con un prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Ikonè, la situazione è simile a quella di quest'estate; la Fiorentina è in attesa dell'offerta giusta per consentirgli di partire. Rimane da vedere se ci saranno club interessati all'esterno francese.