EMPOLI, Riscatterà Zurkowski. Parisi-ACF è difficile

L'Empoli ha deciso che riscatterà Zurkowski dalla Fiorentina, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista è diventato un punto di riferimento anche per la Nazionale polacca e resterà alla corte di Zanetti in attesa di capire cosa deciderà di fare la Fiorentina in merito al controriscatto. Per quanto riguarda Parisi, dopo la vetrina delle gare con l’Under 21 è tornato nel mirino della Fiorentina, ma con la cessione di Asllani all’Inter, e quella probabile di Viti, l’esterno sinistro irpini potrebbe restare anche un’altra stagione in azzurro.