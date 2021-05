EFFETTO MOU, Le reazioni di Napoli, Juve e Viola

In un editoriale a firma Ivan Zazzaroni, il Corriere dello Sport parla della decisione della Roma di affidare la panchina della prossima stagione a Jose Mourinho. Una decisione destinata a cambiare gli equilibri in società, perché squadre come Napoli, Juventus e Fiorentina non vorranno essere da meno. Se Friedkin ha conquistato Mou - pensa per esempio De Laurentiis - perché dovrei accontentarmi di un giovane di belle speranze? Così Commisso, che si era già disfatto di Iachini per Prandelli, allenatore senza tituli ma internazionale. In America si bada a certe cose. E adesso chi potrebbe soddisfarlo? Conclude il quotidiano.