EDMUNDO, Torna a Firenze. V. Park, Franchi e... mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta l'edizione fiorentina di Repubblica, Edmundo tornerà a Firenze tra una settimana. L'ex attaccante della Fiorentina farà tappa al Viola Park e al Franchi per un abbraccio con gli amici fiorentini ma anche per un altro motivo: O' Animal è infatti entrato con un gruppo di soci nel Vasco da Gama, prendendo il posto di 777 Partners e gestendo il destino del club nel quale lo stesso Edmundo è cresciuto. Per questo vorrà presentare anche un nome che nei giorni scorsi è rimbalzato proprio dal Brasile, il 2006 Rayan per cui però la richiesta da 10 milioni spaventa la Fiorentina.

Ma anche Lucas Piton e Juninho Capixaba potrebbero essere pronti per la Serie A.