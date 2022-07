E. PIEROZZI, Palermo nel caos, l'affare può sfumare

La Nazione di oggi spiega il punto della situazione che interessa la Fiorentina ed Edoardo Pierozzi, gemello di Niccolò da poco diventato un nuovo giocatore della Reggina. Come sottolinea il quotidiano, date le dimissioni a sorpresa dell'allenatore del Palermo Silvio Baldini e del ds Renzo Castagnini, l'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo per portare in Sicilia proprio Edoardo Pierozzi pare stia per saltare. Il giocatore viola, che stava per firmare il contratto col Palermo perché voluto dallo stesso Baldini, potrebbe ora non rientrare più nel progetto rosanero. La Fiorentina, nel frattempo, ha già chiesto delucidazioni sulla vicenda.