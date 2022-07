DODÔ, Potrebbe aggregarsi ai viola a Moena il 10/7

Novità anche sul fronte Dodò per quanto riguarda la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, i contatti con lo Shakhtar Donetsk stanno proseguendo per arrivare a chiudere in via definitiva il trasferimento del brasiliano. Ballano ancora non più di 2 milioni di euro, ma ormai siamo alle battute conclusive, con il cursore che potrebbe però raggiungere i futuri compagni il 10 luglio quando scatterà il ritiro di Moena.