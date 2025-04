Dodo operato di appendicite, Palladino pronto a schierare Folorunsho a destra

vedi letture

Anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con la notizia dell'operazione all'appendicite di Dodo, ricoverato all'ospedale di Careggi all'alba di ieri. Il brasiliano, come mostrato sui social, non ha perso il sorriso ma sarà certamente out per le prossime due partite, contro l'Empoli in campionato e il Real Betis nell'andata delle semifinali di Conference League. Il terzino classe 1998 verrà poi rivalutato per il match contro la Roma del 4 maggio e per la gara di ritorno contro gli andalusi. Le alternative principali sono due: spostare Fabiano Parisi a destra con Gosens regolarmente in campo a sinistra e adattare Folorunsho a tutta fascia, un ruolo che l'ex Verona ha già ricoperto in questi mesi a tinte viola. Meno probabili invece le opzioni che portano al cambio modulo o all'impiego di Moreno. Tanto dipenderà anche dalle altre scelte che farà Palladino, soprattutto a centrocampo, dove potrebbe tornare tra i convocati Colpani e dove potrebbe riposare uno tra Fagioli.

In attacco invece, vista l'assenza di Kean, ci saranno ancora Gudmundsson e Beltran. Il bomber gigliato dovrebbe tornare al Viola Park per l'allenamento di lunedì in vista della gara contro il Real Betis.