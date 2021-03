DIRITTI TV, Oggi nuova puntata: dove stanno i viola

Va in scena oggi una nuova puntata legata alla telenovela dei diritti tv: come scrive La Gazzetta dello Sport, la Lega si riunirà in mattinata in video collegamento. La scadenza delle due offerte si avvicina, il 29 marzo, ma ancora non abbastanza perché i club decidano di superare lo stallo: è probabile che anche questo appuntamento si risolva con un nulla di fatto. Non sono da escludere sorprese, ma le sensazioni della vigilia annunciano un’ennesima fumata grigia. Anche il copione dovrebbe essere simile a quello delle ultime riunioni: sette club che spingono per velocizzare la pratica dell’assegnazione a Dazn (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) a cui si aggiungono i voti di Cagliari, Milan, Parma e Udinese, e altre nove società (Roma, Genoa, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia) che invece scelgono un’astensione strategica per far sì che la questione televisiva sia affrontata contestualmente all’ingresso dei fondi nella struttura della A, tema uscito dall’ordine del giorno.