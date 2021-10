DIFESA, Se in svantaggio, va ko: serve la reazione

Approfondimento statistico questa mattina sui numeri della Fiorentina in difesa sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, la squadra di Italiano ogni volta che ha incassato un gol nel primo tempo, ossia contro Roma, Napoli e Venezia, ha poi perso puntualmente la gara. Se allarghiamo il range ai gol subiti nei primi 60 minuti di gioco otteniamo una statistica decisamente poco rassicurante, visto che la Fiorentina ha perso tutte le gare (quattro per l’esattezza). Per tentare di risolvere questa situazione difensiva, che ricorda molto da vicino il dilemma della coperta troppo corta, i gigliati dovranno trovare in fase offensiva una mira decisamente migliore rispetto alle ultime tre partite disputate, in cui i ragazzi di Italiano hanno inquadrato la porta avversaria, in totale, solo 7 volte (di cui una su rigore).