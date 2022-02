DIFESA, Due tentazioni irresistibili: Dalot e Senesi

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, in vista della prossima stagione, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino due difensori: Dalot e Senesi. Per quanto riguarda quest'ultimo, centrale argentino del Feyenoord, è stato il migliore in Olanda, mentre per quanto riguarda il portoghese ha conquistato Rangnick. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 ma gli ingaggi elevati complicano non poco le trattative.