DIFESA, Con l'Empoli si riparte da uno schieramento a tre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche per il Corriere dello Sport-Stadio contro l'Empoli non dovrebbero vedersi troppi stravolgimenti rispetto alla gara contro la Lazio, a partire dalla difesa che, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarà nuovamente a tre. Nonostante le buone risposte date dalla retroguardia schierata a quattro Palladino, conscio della delicatezza della sfida di Empoli, opterà per riproporre il suo credo tattico. Avanti con il 3-4-2-1, dunque, con De Gea tra i pali, alle spalle del tridente difensivo che sarà formato da Quarta, Comuzzo (più di Ranieri) e Biraghi. A centrocampo, considerando che Mandragora è alle prese con i guai muscolari, la linea mediana si appresta a essere occupata dai due ex capitolini Cataldi e Bove, ma occhio a Richardson.

Sulla fascia destra giocherà Dodo, mentre a sinistra Gosens. Infine il reparto offensivo. Dopo l'esordio con doppietta non ci sono motivi per escludere Gudmundsson, pronto ad affiancare Colpani dietro all'unica punta Kean.