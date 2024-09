DIFESA, Ancora Ranieri in mezzo. Tra i pali De Gea

FirenzeViola.it

Tante sono le motivazioni che oggi all'ora di pranzo spingeranno la Fiorentina contro la Lazio. Dalla voglia di raggiungere il primo successo stagionale, al ritorno di Rocco Commisso al Franchi dopo quattro mesi, fino al confronto con un avversario, almeno ai nastri di partenza, di pari livello. I giocatori e Palladino sono consapevoli che questa partita è troppo importante per dare subito una sterzata ad una stagione che non è partita nel migliore dei modi. Per provare ad ottenere i primi tre punti stagionali il tecnico campano dovrebbe dare continuità sia allo schieramento tattico, sia a gran parte degli uomini visti domenica scorsa a Bergamo.

Davanti alla nuova certezza De Gea, confermati, anche a causa del risentimento muscolare che ha fermato Marin Pongracic, Quarta, Ranieri e Biraghi in difesa con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. In mediana, insieme al grande ex Danilo Cataldi, ancora fiducia a Bove e Mandragora, con Adli pronto a subentrare dalla panchina. Davanti la grande novità dovrebbe riguardare Gudmundsson, pronto a spodestare Colpani nel ruolo di spalla di Moise Kean. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.