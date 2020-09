DIFESA, A sinistra rinnovo di Biraghi più due profili

Da una parte il ritocco contrattuale di Cristiano Biraghi, con tanto di adeguamento economico, dall'altra la contemporanea ricerca di un altro profilo da consegnare a mister Iachini: queste le priorità della Fiorentina per quanto riguarda la fascia sinistra, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Partendo dal primo caso, dopo che lo scambio con l'Inter che prevedeva l'inserimento di Dalbert è saltato, sta partendo l'iter per ritoccare un accordo precedente alla gestione Commisso, come da richieste del procuratore che tra domani e giovedì vedrà Pradè. L'allenatore vorrebbe puntarci e, a meno di richieste considerate troppo esose, si tenterà una chiusura con buon esito. In più c'è da considerare un altro papabile innesto, che potrebbe essere uno tra Ken Sema, rientrato al Watford dopo il prestito all'Udinese, o Leonardo Spinazzola della Roma: c'è fiducia, considerando i buoni rapporti con entrambe le realtà.