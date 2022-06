DE ZERBI, Può lasciare lo Shakhtar. Sta fermo o...

Roberto De Zerbi potrebbe risolvere il suo contratto con lo Shaktar Donetsk: la guerra non si ferma e non ci sono certezze su come proseguirà il calcio in Ucraina. Come sottolinea Tuttosport, un anno fa il tecnico era stato vicino alle panchine di Fiorentina e Roma, poi decise di emigrare: a questo punto De Zerbi, che è stato anche sul taccuino del Barcellona e del Galatasaray oltre ad alcuni club inglesi, potrebbe decidere di stare fermo. Se non c'è un progetto adatto a lui, non è intenzionato ad allenare. Il quotidiano aggiunge poi che tra le voci più disparate relative al futuro della panchina della Fiorentina c'è anche quella di un possibile approdo proprio di De Zerbi al posto di Italiano.