De Siervo, dalla Lega Serie A a Palazzo Strozzi: indicato come presidente della fondazione

>Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si concentra sulla candidatura per la presidenza della Fondazione Palazzo Strozzi per il triennio 2025-2027 di un nome prestigioso come quello dell'Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Il profilo del manager fiorentino è stato proposto con forza dalla Sindaca di Firenze Sara Funaro che lo vorrebbe a capo della fondazione culturale fiorentina che nel 2026 compirà 20 anni. Figlio del noto giurista Ugo, Luigi De Siervo prima di diventare, eletto per tre volte consecutive, Amministratore Delegato della Lega Serie A è stato ai vertici della Rai e presidente di Infront Italy, società che gestisce i diritti tv in ambito sportivo.