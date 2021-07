DE MAGISTRIS, Addio Antognoni è incomprensibile

L'ex campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina, Gianni De Magistris, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo l'addio da parte di Giancarlo Antognoni ed ha detto la sua: "Sono senza parole. E' una decisione incomprensibile. Antognoni è Antognoni. Per questa città, per il mondo Fiorentina rappresenta una figura assolutamente unica. Del resto è per tutti L'Unico Dieci. Anche se quel numero lo hanno portato sulla schiena campioni molto importanti per la maglia viola, come Montuori o Baggio". De Magistris spiega anche come secondo lui il Capitano non abbia sbagliato un acquisto oppure commesso qualcosa di scorretto, ma si sia limitato al ruolo che aveva: "Io avrei preteso di comandare di più, adesso con uno inesperto come Italiano sarebbe stato molto importante. Nessuno però è profeta in Patria, neanche Giancarlo, che spero possa tornare in Federazione. Quando noi andiamo in giro per il mondo ci trattano come Eroi e rappresentiamo Firenze".