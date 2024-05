DE LA FUENTE, Tanta delusione. Orgoglioso delle ragazze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri sera a Cesena la Fiorentina Femminile ha perso ai rigori contro la Roma campione d'Italia in carica la finale di Coppa Italia. Le ragazze di De La Fuente che, fino al 76' minuto dei tempi regolamentari erano in vantaggio 3-1, sono state rimontate nel finale dalle capitoline prima di arrendersi alla lotteria dei rigori. Nel post partita il tecnico spagnolo ha analizzato il match facendo i complimenti alle sue ragazze ma rimarcando il grande rammarico per la sconfitta. Queste le sue parole: "La delusione è grande ovviamente perché queste ragazze non si meritavano una sconfitta del genere. Hanno dominato la partita per 90 minuti contro una grande Roma. Peccato.

La delusione è per il risultato, non per quanto fatto dalle ragazze. Emma si è presa la responsabilità di tirare e chi non lo fa non sbaglia. Capita di sbagliare, ma non ho niente da rimproverare le ragazze che hanno davvero dato tutto. Il nostro percorso di crescita continua e sono orgoglioso per quanto fatto. Siamo venute qui da sfavorite ma abbiamo giocato alla pari". A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.