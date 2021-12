DALLA FRANCIA, Ikoné ai dettagli: si cerca sostituto

Come scrive stamani L’Equipe, l’accordo tra Lille e Fiorentina per il trasferimento a Firenze di Jonathan Ikone non è ancora completo. Ci sono alcuni dettagli da limare e un'altra destinazione è sempre possibile, ma l'offerta (15 milioni) è sufficiente a fare in modo che il LOSC sia già alla ricerca di un suo successore. Il profilo di Ludovic Blas (24 anni, Nantes), già seguito la scorsa estate, è apprezzato, ma il costo del suo cartellino, intorno ai 20 milioni, appare oggi inaccessibile.