Dal Viola Park: attesa per le condizioni di Adli, Comuzzo pronto a tornare dal 1'

La Nazione fa il punto sulla giornata viola: questo pomeriggio al Viola Park la Fiorentina riprenderà gli allenamenti, cercando di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Como e concentrarsi sulla sfida con il Verona. Robin Gosens, via social, ha espresso il suo rammarico: «Sapevamo quanto fosse importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere tutta l’importanza che aveva in campo. Sconfitta meritata, in più ho rimediato il quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima». Il tedesco sarà assente per squalifica nella trasferta di Verona.

Certo invece il rientro dal primo minuto di Moise Kean, che, dopo aver scontato la squalifica, vuole ritrovare il gol contro la squadra a cui ha segnato la sua prima tripletta in carriera. Dubbi su Yacine Adli, ancora alle prese con problemi alla caviglia dopo i forfait contro Genoa, Inter e Como: la seduta odierna sarà decisiva per capire se potrà tornare a disposizione di Palladino. Come anticipa la Nazione, sono previsti alcuni cambi rispetto all’ultima partita. Parisi sarà titolare, mentre non è escluso il ritorno di Comuzzo. Possibile anche una chance dal primo minuto per Fagioli e Zaniolo, ma schierati nei loro ruoli più congeniali: mezzala e esterno destro.