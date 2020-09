CRISCITO, Liberato dall'arrivo di Pellegrini al Genoa

L'edizione odierna de La Nazione, nel punto mercato sulla Fiorentina che riguarda la difesa, parte dalla considerazione di Luca Pellegrini ormai già virtualmente nuovo giocatore del Genoa, con la Fiorentina che avrebbe voluto inserirlo a titolo definitivo ma che si è dovuta arrendere al Grifone, per ampliare il raggio a Domenico Criscito. La posizione del capitano rossoblu non sembra poi così stabile e, dopo il corteggiamento di gennaio che per poco non l'aveva portato a firmare salvo poi decidere di rimanere per aiutare i compagni nella corsa salvezza, adesso il terreno potrebbe essere davvero fertile.

