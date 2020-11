CRESPO, Incorona Simeone: "Ha segnato ovunque"

"È stato prima al Genoa, poi alla Fiorentina e ora al Cagliari. E dovunque ha segnato". Così ha parlato di Giovanni Simeone l'ex attaccante Hernan Crespo, incoronando il Cholito a La Gazzetta dello Sport: "A me piace il modo in cui partecipa alla manovra della squadra, non è uno che si piazza là davanti e aspetta che gli arrivi il pallone giusto. Se c’è da rincorrere l’avversario, non si tira indietro. Se c’è da fare l’assist, ha le qualità tecniche per mandare in porta un compagno. Se c’è da calciare da lontano, è potente e preciso".