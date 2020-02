CORR.SPORT-STADIO, Viola aggrappata a Chiesa

Federico Chiesa ha segnato nella gara numero 120 in Serie A, tutte con la maglia viola addosso. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come la squadra viola non possa fare a meno del proprio talento in questo momento: Chiesa è diventato il capocannoniere della squadra al pari di Vlahovic ma soprattutto contro l'Atalanta ha giocato da leader, caricandosi la squadra sulle spalle. La volontà del 25 viola è quella di incrementare il proprio bottino di gol e cominciare a giocare un po' più indietro in campo, così da trovare con più continuità la conclusione da fuori. Chiesa lo vuole fare per la squadra, per Commisso e per l'Europeo.

