CORR.SPORT-STADIO, Al Franchi con le gru

Alla manifestazione pro-stadio di ieri non è mancato nulla, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Ci sono state le gru, i mezzi pesanti e alla fine anche Joe Barone, emozionato, a ringraziare a nome della famiglia Commisso tutto il popolo viola presente. Il quotidiano sottolinea come la manifestazione sia stata per uno stadio nuovo, che sia restyling del Franchi o in un altro comune non importa. Messaggi per Palazzo Vecchio, la Soprintendenza e tutti coloro coinvolti nelle decisioni: i tifosi chiedono di dare risposte sulla questione e di trovare la soluzione migliore. Quella di ieri potrebbe essere la prima di molte idee e manifestazioni in programma nelle prossime settimane per sostenere Rocco Commisso nella costruzione del nuovo impianto della Fiorentina.