CORR.SERA, Lotito vs. Agnelli: la guerra di potere

Una guerra di potere in Serie A. È il quadro delineato da Il Corriere della Sera in merito alle discussioni tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli, rispettivamente presidenti di Lazio e Juventus. Il clima è stato sereno nell'ultima assemblea di Lega, ma c'è un braccio di ferro tra biancocelesti e bianconeri: i primi vorrebbero ritornare in campo il prima possibile, mentre i secondi auspicano un rinvio. Questione di convenienza: la Lazio non ha permesso agli stranieri di lasciare l'Italia, quelli della Juve dovranno comunque osservare quarantena.