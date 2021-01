CORRIERE FIORENTINO, Ribery è solo un peso?

"Ribery è solo un peso?", è la domanda che si pone il Corriere Fiorentino questa mattina. Dopo le parole post Napoli di Prandelli (Per me Franck è un campione, ma a volte quando si ferma non lo capisco. Avevo paura che avesse un problema. È una questione che dovremo valutare con attenzione, gli interrogativi sono tanti"). Nella frase del mister infatti, si coglie la forte preoccupazione che il francese abbia staccato la spina, e che non sia pienamente calato nella realtà del momento. L’esatto contrario, per intendersi, di quanto avvenne nei primi mesi della sua esperienza fiorentina. Nei prossimi giorni, Prandelli, ci parlerà e cercherà di capire se, da qua a fine stagione, potrà (davvero) contare su di lui.