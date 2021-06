CORRIERE FIORENTINO, Occasioni d'estate

Ancora più del modulo è il sistema di gioco che Gattuso costruirà, dal ritiro in Moena in poi, il principale alleato di molti calciatori in casa viola. Soprattutto di chi è in cerca di riscatto come i desaparecidos del finale di stagione, Josè Maria Callejon e Aleksander Kokorin. E in effetti se con l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli i viola dimostrano di voler dare un taglio netto al passato (tecnico e tattico) la prima conseguenza è il ritorno a un assetto molto offensivo, che si sviluppi con tre uomini schierati dietro alla punta Vlahovic, dando nuove opportunità a quei singoli che fino a oggi erano finiti ai margini della rosa.