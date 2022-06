CORRIERE FIORENTINO, La decima volta a Moena

I tifosi viola possono prenotare camere d’albergo e ristoranti: le date del ritiro della Fiorentina a Moena sono ufficiali. La squadra si sposterà in Trentino per il decimo anno, stavolta da domenica 10 a domenica 24 luglio. Un periodo in cui servirà mettere tanta benzina nelle gambe in vista di un agosto in cui si giocherà praticamente sempre. Quando Biraghi e compagni scenderanno dalle Dolomiti, infatti, mancheranno tre settimane all’inizio di una Serie A stravolta dal mondiale invernale in Qatar, al via nel fine settimana del 14 agosto e poi "chiusa per ferie" da metà novembre a inizio gennaio. In più, in quei giorni ci saranno da affrontare i playoff di Conference, con l’andata in programma il 18 e il ritorno il 25 agosto. Senza la possibilità di sbagliare per accedere alla fase a gironi della coppa europea. Quando il gruppo rientrerà in città, Moena resterà comunque addobbata di viola per altre due settimane,visto che dal 24 luglio al 7 agosto per la prima volta anche il ritiro estivo della formazione femminile si svolgerà in Trentino. A ospitare le sedute di allenamento di entrambi i gruppi sarà il consueto centro sportivo. Confermato pure il Viola Village, il punto di ritrovo per i tifosi della Fiorentina per i quali sarà preparato un programma di attività.