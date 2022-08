CORRIERE FIORENTINO, L'abbraccio di Rocco

Lo hanno aspettato e, quando l’hanno visto varcare i cancelli del centro sportivo, l’hanno accolto con un applauso. E poi sorrisi, abbracci, battute. Rocco Commisso è tornato e, per la Fiorentina, è stato un po’ come riaccogliere il babbo. Del resto è il presidente stesso a chiamarli "i miei ragazzi" e ieri, guardando l’affetto col quale si sono ritrovati, sembrava davvero di vedere una famiglia. "Volevo salutare tutti — ha detto il patron — sono tornato dopo quasi nove mesi e voglio stare vicino alla squadra". Poi, ovviamente, un riferimento alla stagione che domani prenderà ufficialmente il via. "È importante partire col piede giusto, ringrazio tutti e chiedo a tutti di aiutarci!". È stato Commisso infatti a dare l’input perché si andasse incontro alle esigenze di Vincenzo Italiano favorendo così l’accordo per il rinnovo del tecnico, ed è stato lui a spingere con forza perché si arrivasse al prolungamento di Milenkovic. Nei prossimi giorni lo stesso Commisso si farà aggiornare sulle ultime questioni da risolvere e non è da escludere che arrivi il via libera per un ultimo colpo anche se, come si era intuito negli ultimi giorni, non sarà Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino infatti, tornerà al Villarreal. Nel frattempo, oggi, il presidente passerà tutta la vigilia al fianco della squadra. Seguirà la rifinitura, e caricherà i giocatori in vista dei primi, delicatissimi impegni. La prima di campionato, certo, ma anche e soprattutto l’andata del playoff di Conference League di giovedì sera. Match che lo vedranno sulle tribune del Franchi, così come accadrà per le successive partite con Empoli, Napoli, Udinese e Juventus anche se, al momento, non è dato sapere fino a quando il presidente resterà a Firenze.