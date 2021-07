CORRIERE FIORENTINO, Il benvenuto di Rocco

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino è partito il via alla nuova stagione, e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha già parlato in merito: "Il nuovo allenatore viola, Vincenzo Italiano, ci affascina e per quanto riguarda il calciomercato Nico Gonzalez è un affare, mentre il portoghese Oliveira non lo era. Gattuso dica la sua, noi risponderemo. Ci saranno sicuramente anche dei provvedimenti per i tifosi che ci insultano".