CORRIERE FIORENTINO, Esame Gattuso

"Esame Gattuso" così titola il Corriere Fiorentino questa mattina. L'arrivo del nuovo tecnico della Fiorentina non sarà solo una visita di cortesia per osservare strutture, campi di allenamento e cantiere del Viola Park a Bagno a Ripoli, ma anche il primo atto della nuova stagione, con le idee dell’allenatore da tramutare in linee guida per la dirigenza nelle prossime settimane. Ad attenderlo ci saranno il direttore generale Joe Barone e quello sportivo Daniele Pradè, che oltre a fare gli onori di casa al centro sportivo Astori saranno i primi referenti del tecnico.