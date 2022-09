CORRIERE DELLO SPORT, Comunicare e crescere

Riflessioni sul turnover di casa Fiorentina, ma soprattutto sulla comunicazione del club, all'interno di un editoriale del Corriere dello Sport a firma di Alberto Polverosi, dal titolo "Comunicare e crescere". Italiano dopo la Juve ha lamentato di aver ricevuto troppe critiche per quello che viene definito come "eccessivo turnover". Eppure l'autore definisce improprio il termine turnover: fino a 5-6 cambi ok, ma quando ti spingi fino a 9 è rivoluzione totale. A proposito di comunicazione, il tecnico viola sostiene che le critiche non avessero tenuto conto della condizione fisica di alcuni suoi giocatori. E perché la gente non lo sa? Un motivo c'è, spiega chi scrive: nel pre-partita di Udine, Italiano ha parlato solo ai canali ufficiali e lì domande scomode non se ne fanno. I complimenti piacciono ma non aiutano a crescere quanto le critiche.