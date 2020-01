CORRIERE DELLO SPORT, Ciao Pedro: arriva l'agente

Il Corriere dello Sport - Stadio di oggi, nell'analizzare il mercato della Fiorentina, si concentra sulla principale uscita dalla rosa viola, quella dell'attaccante Pedro. Destinato a tornare in Brasile, i gigliati hanno optato per una cessione a titolo definitivo che porti in cassa almeno 11 milioni di euro.

Due le piste attualmente percorribili: il Gremio, che ha portato un'offerta migliore e più consona per i viola, e il Flamengo, destinazione preferita invece dal calciatore. Tra oggi e domani poi è atteso a Firenze il suo procuratore Marcio Giugni, così da mettere un punto definitivo sulla vicenda.