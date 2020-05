CORR.FIO, Ecco come si svolgeranno gli allenamenti

A Rocco Commisso la Fiorentina manca molto e intervenuto ieri l'ha sottolineato una volta di più. Come sottolinea il Corriere Fiorentino però, da domani quanto meno comincia il processo per tornare a giocare a calcio con i test sierologici per tutti i giocatori e controlli approfonditi per i tre positivi al Covid-19. Mentre Ribery è di ritorno dalla Germania, venerdì cominceranno gli allenamenti individuali al centro sportivo. Ogni calciatore dovrà comunicare l’orario dell’arrivo e la porzione di campo dove allenarsi da solo sempre nel rispetto della distanza di almeno due metri e indossando la mascherina nel tragitto dalla macchina al campo. Sarà inoltre vietato l’accesso agli spogliatoi e alla palestra, per questo tutti dovranno indossare i propri indumenti sportivi e si faranno la doccia a casa mentre sarà comunque assicurata la presenza di un presidio medico.