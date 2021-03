CORR.SPORT-STADIO, Viola fatti grande al Franchi

Serve il salto di qualità alla Fiorentina contro il Milan, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che titola in prima pagina: "Viola, fatti grande". L'obiettivo della squadra di Prandelli sarà battere una grande nello stadio di casa, così da dare una svolta alla classifica ma anche dare fiducia e autostima di cui questo gruppo è in costante ricerca. L'occasione è ghiotta perché il Milan sta viaggiando ad un ritmo da lumaca rispetto all'inizio stagione, con 1,6 punti a partita a differenza dei 2,5. Fino ad ora per la Fiorentina contro le big in casa sono arrivate solo sconfitte e Prandelli ha numeri horror da sfatare: nelle ultime sette sfide in carriera contro il Milan ha sempre perso. L'ultimo risultato utile è stato l'1-1 a Milano nel 2007-08.