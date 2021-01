CORR.SPORT-STADIO, Vince la noia. Ora mercato

Il Corriere dello Sport oggi commenta il pareggio tra Fiorentina e Bologna titolando in prima pagina: "Vince la noia. Ora il mercato". Entrambe le squadre non riescono a trovare la via del gol e i viola vengono addirittura salvati da un super Dragowski. È tempo dunque di intervenire sul mercato: alla Fiorentina serve un attaccante che non sia la copia di Cutrone, cioè che non faccia ombra a Vlahovic e da lui non sia adombrato. Qualcuno che abbia esperienza e sia valorizzato dal gioco di Prandelli per evitare altri problemi in più, come accaduto per Callejon cupo rammarico di queste ore. Le buone intenzioni comunque sul campo non contano, conta chi si prende e quali problemi risolve, conclude il quotidiano.