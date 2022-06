CORR.SPORT-STADIO, C'è Jovic per la Viola: aperture

Il Corriere dello Sport - Stadio parla della trattativa tra Fiorentina e Real Madrid per portare Luka Jovic a Firenze. Con lo zampino di Fali Ramadani i due club hanno fatto passi avanti: nelle ultime ore - scrive il quotidiano - si è registrata una prima vera apertura. Anche perché i blancos potrebbero pagare metà dell'ingaggio dell'attaccante serbo e lo stesso Jovic ha aperto ad un trasferimento in riva all'Arno: le prossime ore saranno decisive per capire se davvero la Fiorentina potrà portare in riva all’Arno un talento che, solo tre anni fa, il Real ha pagato 60 milioni.