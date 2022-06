CORR.SPORT-STADIO, Bajrami per Italiano

Di Nedim Bajrami si è parlato a lungo nel vertice di mercato andato in scena martedì a Firenze dopo aver sancito il rinnovo di mister Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che fa il punto sulla situazione del trequartista classe '99 di proprietà dell'Empoli e titola in prima pagina: "Bajrami per Italiano". Il giocatore è reputato ancora in piena maturazione per ciò che riguarda la posizione in campo e dunque in grado di trasformarsi in fretta da fantasista a mezzala, il gancio per arrivarci è il solito Fali Ramadani. La valutazione dell'Empoli per adesso è in doppia cifra, ma la concorrenza non troppo agguerrita e i due anni alla scadenza fanno pensare che con la giusta diplomazia si possa giungere ad un felice epilogo.

Fattore Zurkowski. In ballo poi c'è sempre il nome del centrocampista polacco, per il quale ormai da quasi una settimana sono scaduti ufficialmente i termini entro i quali l’Empoli poteva esercitare il diritto di riscatto da 4,5 milioni di euro. Nessun problema, viene fatto sapere da viale Fanti: i dialoghi vanno avanti e l’intenzione è quella di accontentare il prima possibile il polacco, che in provincia si trova bene e che (soprattutto) non rientra più di tanto nei piani di Italiano a Firenze.