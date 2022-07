CORR. SPORT, Ritrovo e Austria: la giornata viola

Dopo due giorni di pausa, la Fiorentina si ritrova stamani per iniziare la seconda parte di preparazione: sgambata in mattinata e poi partenza per Innsbruck, dove i viola arriveranno nel tardo pomeriggio, si riposeranno e torneranno in campo domani. In Austria la Fiorentina perfezionerà tenuta fisica e tattica e affronterà Galatasaray (domenica prossima) e Nazionale del Qatar (mercoledì prossimo), per poi ripartire il 5 agosto alla volta della Spagna, dove terminerà il giro di amichevoli giocando contro il Betis.

Dodò, neo-acquisto viola tornato qualche giorno in Brasile, si aggregherà al gruppo in Austria senza passare da Firenze e potrebbe esordire in una delle amichevoli future. Questo il programma viola evidenziato dal Corriere dello Sport.