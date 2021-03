CORR. SPORT, Prandelli si sfoga: «odiatori social»

Anche il Corriere dello Sport-Stadio, come primo argomento viola, sceglie la reazione di Cesare Prandelli alle fake news che lo vedono coinvolto. Whatsapp audio con ricostruzioni fantasiose - si legge sul quotidiano - girano continuamente di telefono in telefono. L’ondata social e i messaggi parlano di problemi in famiglia e presunti litigi con i giocatori, fra cui Amrabat. Prandelli spiega che non c’è alcun fondamento in questi racconti e non si può più tacere davanti alle falsità.