CORR. ROMA, Sarri festeggia al meglio le 200 in A

Le 200 panchine in Serie A, Maurizio Sarri sperava di festeggiarle con una vittoria. Anzi, una serata diversa non l’aveva calcolata proprio. E il regalo glielo ha fatto un giocatore che, senza la sua presenza alla Lazio, probabilmente non si sarebbe mai tolto la maglia della Roma per indossare quella biancoceleste.

L’ha decisa Pedro, con un gol bellissimo dopo un’azione da playstation in una serata che non aveva regalato grossi sussulti, ma dopo una bufera come quella di Verona contavano solo i tre punti. «In ritiro ci siamo confrontati - le parole dello spagnolo - Il gol è arrivato dopo una giocata molto bella, sono contento di aiutare la squadra ma la cosa più importante era vincere».