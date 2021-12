CORR.FIORENTINO, Obiettivo chiudere in bellezza

Alle 12.30 l'obiettivo della Fiorentina sarà "chiudere in bellezza", scrive il Corriere Fiorentino che sottolinea come il momento vada sfruttato al massimo: condizione, ambiente, entusiasmo, fiducia, gli ingredienti ci sono tutti e Italiano stesso lo ha detto senza troppi giri di parole. L’importante, dopo tre successi consecutivi (quattro considerando quello sul Benevento in Coppa Italia) è non fermarsi.

Surfare l’onda, e chiudere in bellezza un 2021 che nell’ultima parte ha preso una piega decisamente diversa ai primi, tristissimi mesi. L'obiettivo è vincere e dare al Franchi l’appuntamento al 2022 con il sesto successo interno consecutivo.