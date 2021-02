CORR.FIO, FR7 non ce la fa: il punto sul francese

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla dell'infortunio di Franck Ribery e titola: "Non ce la fa". La corsa al recupero dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori con l’Inter si è interrotta ieri, quando il francese ha dovuto nuovamente fermarsi per una contrattura: dall'ottimismo della settimana passata ora gli scenari sono capovolti. E la speranza della Fiorentina è di averlo quantomeno in panchina. Complice il rischio di una ricaduta che renderebbe lo stop ancora più lungo però, nessuno vuole forzare i tempi. Calciatore incluso, e ulteriori valutazioni sono state rimandate alla giornata di oggi e alla mattinata di domani, quando Prandelli scioglierà tutti i dubbi. Un problema non da poco, tenuto conto anche del peso in termini di personalità di Ribéry, anche se in questa parte di stagione si sta però ripetendo in modo preoccupante, conclude il quotidiano