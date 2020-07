COR.FIO., Sei personaggi in cerca d'autore: ecco chi

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino ci si concentra molto su quelli che sono i giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina che devono sfruttare le prossime cinque giornate di campionato per mettersi in mostra e meritare la conferma in maglia viola. Si tratta di sei giocatori, tutti tesserati che il quotidiano ribattezza "sei i personaggi in cerca di autore", proprio come nella celebre opera di Luigi Pirandello. Adesso che la salvezza è raggiunta le partite che restano saranno un banco di prova per il futuro. I giocatori citati sono Riccardo Sottil, Kevin Agudelo, Christian Kouame, Igor, Aleksa Terzic e Rachid Ghezzal: per molti di loro, che sono in prestito, i prossimi 450' di campionato saranno basilari anche per meritarsi una conferma in viola in virtù di un prestito ancora in vigore oppure per non essere mandati in prestito altrove.