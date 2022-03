COR.SPORT, Piatek avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere"

Alla vigilia di Inter-Fiorentina, il Corriere dello Sport analizza il momento di un personaggio, Krzysztof Piatek, che sarà protagonista in campo: l'attaccante polacco torna a San Siro da avversario dopo l'esperienza col Milan e affronta l'Inter, squadra a cui non ha ancora segnato. L'obiettivo è quello: "Voglio far gol ai campioni d'Italia- ha detto Piatek ai canali del club viola: -Loro sono forti ma noi vogliamo vincere- ha aggiunto l'attaccante che, dal suo ritorno in Italia, non sta facendo rimpiangere troppo Vlahovic. Già 6 gol in 10 partite per il Pistolero, che a fine stagione saprà se verrà riscattato dai viola (la quota è di 15 milioni), nel frattempo proverà a guadagnarsi la riconferma a suon di gol.

Il Corriere riporta poi altri passaggi dell'intervista di Piatek: "Sono concentrato perché voglio aiutare la squadra. Mi piace molto questo gruppo, è come una famiglia e ho un bel rapporto con tutti. La città poi è bellissima e mi capita di passeggiare in centro, sto bene. Mia moglie? Quando faccio gol lei è molto felice, quando non segno invece mi mangia".